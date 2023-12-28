Суд в Москве дал 5,5 года и 7 лет поэтам за стихи

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Егор Штовба и Артем Камардин заслушали приговор.
Тверской суд Москвы вынес приговоры поэтам Егору Штовбе и Артему Камардину к 5,5 и 7 годам колонии по делу о чтении разжигающих ненависть стихов. Поэты читали их на Триумфальной площади в Москве.
ТАСС пишет, что молодые люди признаны виновными по статьям 280.4 и 282 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц»).
В мае суд приговорил к четырем годам колонии ещё одного фигуранта дела - Николая Дайнеко, который признал вину и пошёл на сделку со следствием.
Напомним, в сентябре прошлого года на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин читал свои стихи. В них содержались строки, которые следствие признало разжигающими ненависть к добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР.
Камардина задержали дома. Дайнеко и Штовбу, которые участвовали в чтении стихов, задержали на Триумфальной площади. Их привлекли к административной ответственности, а потом предъявили обвинение по уголовной статье.
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ТАСС пишет, что молодые люди признаны виновными по статьям 280.4 и 282 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц»).
Напомним, в сентябре прошлого года на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин читал свои стихи. В них содержались строки, которые следствие признало разжигающими ненависть к добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР.
Камардина задержали дома. Дайнеко и Штовбу, которые участвовали в чтении стихов, задержали на Триумфальной площади. Их привлекли к административной ответственности, а потом предъявили обвинение по уголовной статье.
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Мария Фирсова