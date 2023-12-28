Женщина подала в суд на стоматолога, пытавшегося вылечить 28 зубов за 5 часов

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Женщина не смогла вынести пяти часов в кресле у стоматолога и обратилась в суд.
The Independent сообщает, что американка Кэтлин Уилсон подала в суд на стоматолога Кевина Моллдрема, который пытался вылечить ей все зубы за один приём.
Когда Уилсон попала на прием к Моллдрему, её зубы были в плачевном состоянии. Дантист решил за один визит поставить пациентке 8 коронок, очистить четыре зубных канала и поставил 20 пломб.
Приём длился пять часов и потребовал двойной дозы анестезии.
Пациентка не была поспешность врача и чрезмерная анестезия. К тому же после того, как она провела в кресле пять часов подряд, ей потребовалась помощь уже другого стоматолога для того, чтобы исправить работу Моллдрема.
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Когда Уилсон попала на прием к Моллдрему, её зубы были в плачевном состоянии. Дантист решил за один визит поставить пациентке 8 коронок, очистить четыре зубных канала и поставил 20 пломб.
Пациентка не была поспешность врача и чрезмерная анестезия. К тому же после того, как она провела в кресле пять часов подряд, ей потребовалась помощь уже другого стоматолога для того, чтобы исправить работу Моллдрема.
«Попытка запломбировать каждую дырку в каждом зубе во рту за одно посещение — это не только полная противоположность разумному подходу к делу, это просто негуманно», —говорит стоматолог, которого привлекли к делу Моллдрема и Уилсон в качестве эксперта.Читайте также:
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Мария Фирсова