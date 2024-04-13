Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге

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Петербургский язычник получил второе обвинение в педофилии. В его постели обнаружили девочку младше четырнадцати лет. Об этом сообщает «Фонтанка».
Ранее против мужчины СК РФ возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, которые были совершены в отношении ребёнка младше 14 лет. После чего сотрудникам правоохранительных органов удалось найти новую предполагаемую жертву 52-летнего жителя Петербурга.
Отмечается, что десятилетняя девочка подвергалась насильственным действиям с осени 2023 года. Петербуржец принуждал её к оральному сексу и трогал её за интимные места. По информации следствия, всё происходило в его квартире, и для родителей школьницы ситуация была известна.
Уточняется, что мужчина помог семье пострадавшей перебраться в Петербург из Псковской области, снял для них комнату и оплачивал проживание, а сам жил с ребёнком. В настоящее время педофил находится под стражей.
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Отмечается, что десятилетняя девочка подвергалась насильственным действиям с осени 2023 года. Петербуржец принуждал её к оральному сексу и трогал её за интимные места. По информации следствия, всё происходило в его квартире, и для родителей школьницы ситуация была известна.
Уточняется, что мужчина помог семье пострадавшей перебраться в Петербург из Псковской области, снял для них комнату и оплачивал проживание, а сам жил с ребёнком. В настоящее время педофил находится под стражей.
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Екатерина Коршунова