Суд взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Хотина 14,1 млрд руб в пользу Россельхозбанка

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Коптевский районный суд столицы РФ взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка, сообщили в Телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря 2024 г. удовлетворены исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — говорилось в сообщении.
В рамках дела с Алексея Хотина взыскали 14,1 миллиарда рублей, а ещё госпошлину в размере 60 тысяч рублей.
В апреле 2018 года Алексея Хотина задержали и поместили под домашний арест. В марте 2024 года Замоскворецкий суд столицы приговорил бизнесмена к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По информации следствия, в 2014 году Алексей Хотин принял решение похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.
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Ольга Енгалычева