Суд в Москве националилизировал «Горбушкин двор» по делу олигарха Хотина

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Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требования Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о передаче в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур, сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. По данным РБК, речь идет о национализации 27 объектов недвижимости: среди них бизнес-центры и торговые комплексы общей площадью более 1,5 миллионов квадратных метров, а также «Горбушкин двор» и «Филион», расположенные на западе столицы.
В начале ноября суд национализировал все здание гостиницы «Москва», включая отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон», а также комплекс апартаментов осужденного олигарха Хотина.
Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.
Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.
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В начале ноября суд национализировал все здание гостиницы «Москва», включая отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон», а также комплекс апартаментов осужденного олигарха Хотина.
Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.
Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.
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Александр Климов