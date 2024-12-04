С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 4 тысяч автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на штрафные стоянки с улиц за неделю переместили 4003 автомобиля — четыре больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего неправильно припаркованных машин — 422 — эвакуировали в Ленинском городском округе. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 365 автомобилей. На третьем месте оказался округ Мытищи с 302 эвакуированными машинами, а четвёртое и пятое места заняли Химки и Балашиха, откуда на штрафстоянки отправили 281 и 270 автомобилей соответственно.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или онлайн — через мобильное приложение «112 МО» либо через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов