Суд заочно арестовал гражданина Грузии по делу о теракте на Крымском мосту

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Басманный районный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте гражданина Грузии по обвинению в совершении террористического акта на Крымском мосту. Речь идёт об Александре Инасаридзе.
Мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца начнёт действовать с момента экстрадиции обвиняемых на территорию России либо их задержания в РФ. Инасаридзе обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о совершении террористического акта, незаконном приобретении, перевозки, хранении или передаче взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также о контрабанде сильнодействующих отравляющих, ядовитых, взрывчатых веществ или иного вооружения.
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