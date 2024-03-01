Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из бундесвера, на это обратил внимание советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, в интервью для «РИА Новости».
«Интересно, что Буданов об этом заявил как раз после того, как состоялись переговоры немецких офицеров. Он четко сказал, что в 2024 году они сделают всё, чтобы Крымского моста не осталось», — заметил Климаковский.
Отмечается, что беседа немецких офицеров состоялась 19 февраля, а уже 25 февраля Буданов опубликовал видеообращение, где посоветовал отказаться от поездок по Крымскому мосту и пообещал россиянам «сюрпризы» на полуострове.
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