Украина анонсировала новые атаки на Крымский мост

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Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. Такое сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова