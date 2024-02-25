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Украина анонсировала новые атаки на Крымский мост

Глава ГУР Украины Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост
25 февраля 2024, 17:21
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. Такое сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

В своём видеообращении он заявил, что ВСУ готовят «новые сюрпризы» для России, а также посоветовал гражданскому населению Крыма отказаться от перемещения по мосту в целях безопасности.

Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#крымский мост
#россия
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Российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ
25 февраля 2024, 17:04

Фото: iStock/Правообладатель:Tomas Ragina

Российские военные продолжают наступательные операции на Украине. Как сообщает РИА Новости, 25 февраля российскому десантному подразделению удалось взять в плен двух украинских военнослужащих 82 отдельной штурмовой бригады.
Пленный украинский десантник Максим Попок рассказал, что их группа сбилась с пути, поскольку старший повёл починённых совсем не в ту сторону. Военнослужащие двинулись вдоль лесополосы и нарвались на российских военных. По словам Максима, одного из его сослуживцев с позывным «Борода» — убили сразу, второй оказался раненым. Раненого русские отправили в тыл к врачам.

Украинец рассказал, что группа, в составе которой он был, более 10 дней находится в лесу без провизии. У военных с собой были только конфеты, печенье и две бутылки воды на всех.

Максим Попок отметил, что русские десантники при задержании работали слаженно и чётко.

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#сво
#всу
#плен
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ВСУ отошли на окраину Ласточкино под Авдеевкой
Группировка «Таврия»: ВСУ отошли на окраину Ласточкино к западу от Авдеевки
25 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска отошли на западную окраину Ласточкино, находящегося западнее Авдеевки. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Днём ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Решение о покидании своих позиций украинские военные приняли из-за возникшей угрозы их флангам и маршрутам.

Лиховой рассказал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции.

Напомним, что 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки, северного пригорода Донецка.

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У Украины появилось дальнобойное оружие собственного производства
Камышин: у Украины появились собственные ракеты дальностью 700 километров
25 февраля 2024, 15:15

Фото: iStock/3D_generator

Украина самостоятельно произвела дальнобойные ракеты, способные сбивать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе конференции «Украина. Год 2024».
Он отметил, что для Украины в настоящее время наиболее важной является ракетная программа, в рамках которой страна изготовила дальнобойное вооружение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что ВСУ испытают дефицит артиллерийских снарядов, а Россия, в свою очередь, обладает подавляющими силами.

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#ракета
#производство
#украина
#всу
#спецоперация
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ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
МО: ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Авдеевском направлении
25 февраля 2024, 14:41

Фото: iStock/zabelin

Российские военные отразили семь контратак и заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военные из группировки «Центр» заняли удобные и выгодные позиции неподалёку от населённого пункта Тоненькое в ДНР.

В ходе боя они нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны.

Также российские военные отразили семь атак со стороны противника около населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.

В ходе этой битвы украинская армия потеряла порядка 100 человек убитыми и раненными. ВС РФ уничтожили четыре боевые бронемашины ВСУ, восемь автомобилей, РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Буковель-AD».

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#вс рф
#всу
#днр
#спецоперация
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Главком ВСУ Сырский изменил текст своего поста о переходе ВСУ к маневренной обороне
Главком ВСУ Сырский убрал из сообщения слова о переходе к маневренной обороне
25 февраля 2024, 14:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главком ВСУ Александр Сырский изменил текст своего сообщения о переходе ВСУ к маневренной обороне. Об этом пишет ТАСС.
Так агентство отмечает, что сначала Сырский написал о сложностях на многих направлениях фронта, в связи с чем военные обсуждали использование потенциала маневренной и позиционной обороны.

Однако затем главком ВСУ внёс правки в это сообщение убрав оттуда слова о «маневренной и позиционной обороне». Вместе этого он написал, что военные обсуждали переход к защите войск от беспилотников и ударов управляемыми авиационными бомбами.

Пост был опубликован Александром Сырским в Telegram-канале по результатам посещения командных пунктов в зоне ведения боёв вместе с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

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#всу
#спецоперация
#оборона
#соцсети
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Украинский депутат предрекла потерю Харькова
Депутат Верховной Рады Устинова предрекла потерю Харькова
25 февраля 2024, 12:54

Фото: iStock/Olena_Z

В интервью газете Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова предрекла потерю Харькова Украиной.

Устинова заявила, что после оставления военными Авдеевки, возможность потерять Купянск многократно возросли, а следом и Харьков.
«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков», — сказала Устинова.
Украинский депутат отметила, что Харьков является вторым по величине городом Украины, в котором расположен крупнейший железнодорожный узел. По мнению Александры Устиновой возможность потерять Харьков в боях возрастает ещё и потому, что у украинских вооружённых сил не хватает боеприпасов, нет дальнобойных орудий, а срыв поставок американцами истребителей F-16 летом 2024 более, чем вероятен.

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#украина
#депутат
#сво
#всу
#Харьков
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Рогов рассказал об ожесточённых боях в центре Работино в Запорожской области
Рогов: в Работино идут ожесточённые бои, инициатива за ВС РФ
25 февраля 2024, 12:44

Фото: iStock/Three Spots

В центре Работино в Запорожской области идут ожесточённые бои, инициатива остаётся за ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что Работино является одной из самых горячих точек этой части фронта. В настоящее время там ведутся бои, в том числе и за центр населённого пункта.

По словам Рогова, российские военные ведут обстрелы с помощью артиллерии и авиации. Украинские войска, в свою очередь, активно используют беспилотники. Также наблюдаются артиллерийские дуэли.

Глава движения уточнил, что отход ВСУ из Работино обнулит те результаты, которые были достигнуты украинской армией в ходе контрнаступления летом.

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#запорожская область
#спецоперация
#вс рф
#всу
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Зеленский пообещал не наносить удары по России западным оружием
Зеленский: ВСУ не будут использовать оружие Запада для ударов по целям в РФ
25 февраля 2024, 12:06

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Вооружённые силы страны не будут использовать западное вооружение для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом пишет издание «Страна.ua».
В ходе пресс-конференции он заявил, что Украина не имеет права применять оружие, предоставленное союзниками, не на своей территории.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз передать все имеющиеся у него снаряды Киеву, а также отменить экспорт вооружения в другие государства. Такое заявление он сделал в ходе выступления на совещании глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

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#обстрел
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В зоне СВО впервые заметили американские танки Abrams, сообщили в ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский: на фронте впервые заметили танки Abrams
25 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Танки Abrams, поставленные Украине из США, впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Также он заявил, что украинские войска увеличивают число беспилотников на авдеевском направлении.

Напомним, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину в сентябре 2023 года, о чём сообщали в Пентагоне. В середине октября Киеву была предоставлена вся обещанная партия танков в количестве 31 единиц. Однако со времени поступления эта техника на фронте не фиксировалась. В начале января стало известно, что техника не используется на фронте, поскольку она слишком уязвима.

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#украина
#танки
#сша
#сво
#днр
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