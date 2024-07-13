Свадьба сына богатейшего человека в Азии обошлась в 600 миллионов долларов

Лето — безусловно можно назвать сезоном шашлыка. Однако пресытиться этим блюдом можно очень быстро, в то время как шашлычный сезон в России длится по меньшей мере пять месяцев. В этом случае на помощь к искушённым гурманам приходят маринады.