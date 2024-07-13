Свадьба сына богатейшего человека в Азии обошлась в 600 миллионов долларов

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В Индии проходит свадьба сына самого богатого человека в Азии, каковым является индийский миллиардер Мукеш Амбани. Торжества стартовали ещё в марте месяце и продолжаются до сих пор, а сама торжественная церемония бракосочетания состоится в это воскресенье, 14 июля.
Сыну старшего Амбани Ананту 29 лет, сообщает The Associated Press. Его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Среди гостей празднества в Мумбаи были замечены медиаперсоны Ким и Хлои Кадашьян, индийская актриса Приянка Чопра и ее муж американский певец Ник Джонас, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и экс-президент Индии Рам Натх Ковинд.
На свадебные торжества своего сына Мукеш Амбани истратил порядка 600 миллионов долларов. Местные журналисты отмечают, что такая роскошь необычна даже для Индии. Они считают, что семейство Амбани хотят презентовать себя как своеобразных «индийских Виндзоров», сравнявшись по статусу с британской королевской династией.
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Александр Бойцов