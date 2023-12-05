Мособлгаз перешёл в режим повышенной готовности из-за морозов и сильных снегопадов

Фото: Минэнерго МО
Мособлгаз работает в режиме повышенной готовности из-за резкого похолодания и сильных снегопадов на территории Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
«Организовано дополнительное круглосуточное дежурство работников районно-эксплуатационных служб, прошла проверка работоспособности автономных источников электропитания. В постоянной готовности на случай аварийно-восстановительных работ – 90 бригад. 69 из них работают круглосуточно. Для оперативного выезда на места возможных аварийных ситуаций подготовлено 164 единицы спецтехники», – говорится в сообщении.Подмосковное Миниэнерго также напомнило о правилах безопасного пользования газом в зимний период. Так, необходимо внимательно проверять тягу в дымоходах. В морозные и ветреные дни возможно её ухудшение из-за обледенения дымоходов и задувания в них ветра. Не стоит забывать проверять вентиляционные каналы. Они должны быть открыты для свободного доступа и очищены от загрязнений.
В случае аварийных ситуаций нужно обращаться в круглосуточную аварийную службу по телефону 104 или 112.
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