Свыше 8 тысяч объектов областной недвижимости проверили в рамках мониторинга

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
В Подмосковье за год провели мониторинг более 8 тыс. объектов областной недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В 2023 году было обследовано примерно 8 тысяч объектов недвижимости на территории Московской области, которая находится в региональной собственности.
Стоит отметить, что внутреннее положение по мониторингу неиспользуемого движимого и недвижимого имущества можно будет разрабатывать минитсерствам самостоятельно.
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«С Февраля 2023 года было осмотрено 8055 объектов недвижимости.<…>Выявлено при этом 809 неиспользуемого имущества, из них 22 – это земельные участки и 787 объектов недвижимости. <…> Основная задача самообследования, которая стоит перед ведомством, — вся имеющаяся недвижимость должна приносить как пользу, так и прибыль, но ни в коем случае не оставаться неиспользованной и тем более в запущенном состоянии», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Мира Полтева