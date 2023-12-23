Подмосковным муниципалитетам передали 150 га земли для многодетных семей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Власти Московской области передала в муниципальную собственность трёх городских округов более 148 га земли. Это позволит обеспечить участками около 820 многодетных семей, сообщили в пресс-службе Минимущества Подмосковья.
«Областная земля передаётся в муниципальную собственность округам, которые в ней нуждаются из-за ограниченности земельного фонда. В этом году в собственность Лобни, Краснознаменска и Наро-Фоминска мы передали более 148 га. В результате землю получат ещё порядка 820 многодетных семей», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Как сообщали в министерстве в ноябре, с начала года бесплатной землёй обеспечили 2,2 тыс многодетных семей в 50 городских округах Подмосковья.
Читайте также:
В Подмосковье по «дачной амнистии» за год зарегистрировали 80 тыс домов
В Подмосковье вовлекут в оборот 7,9 тыс объектов неиспользуемой недвижимости
Доходы Подмосковья от управления имуществом за год выросли почти на 18%
Лора Луганская