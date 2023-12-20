В Подмосковье вовлекут в оборот 7,9 тыс объектов неиспользуемой недвижимости

Фото: Минимущества МО
В Подмосковье с мая этого года выявили 7,9 тыс объектов неиспользуемого имущества и земли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства имущественных отношений.
Весной в городских округах по поручению губернатора Московской области приступили к обследованию муниципальной недвижимости. Перед органами местного самоуправления стояла задача провести инвентаризацию всех земельных участков и недвижимого имущества, включая бесхозное, чтобы выявить то, что не используется, и вовлечь его в хозяйственный оборот. За этот период было проверено 37,7 тыс объектов.
По её словам, после формирования дорожных карт объекты разместят на областном инвестиционном портале в качестве предложений для бизнеса. Сейчас их размещено 606, уже удалось вовлечь в оборот 39.
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«Работа проведена большая. Итог – 7,9 тыс выявленных объектов, из них 4,3 тыс – земля и 3,6 тыс – объекты капитального строительства. По каждому из них необходимо сформировать дорожные карты по вовлечению, чтобы понять, для каких целей и под какой бизнес их можно использовать», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Лора Луганская