Свыше 9 тысяч человек посетили лыжные трассы в Московской области. 

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Подмосковные лыжни посетило более 9 тыс. человек за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В Московской области лыжни стали одними из самых посещаемых точек.
Стоит отметить, что на данный момент в Московской области работают 27 малых, 15 средних и 13 больших лыжных трасс. Кроме этого, десять трасс были сделаны в рамках программы губернатора «Парки в лесу».
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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженность более 5 км. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 км, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 км. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости«, — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.
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Мира Полтева