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Свыше 9 тысяч человек посетили лыжные трассы в Московской области

11 декабря 2023, 17:40
Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Подмосковные лыжни посетило более 9 тыс. человек за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В Московской области лыжни стали одними из самых посещаемых точек.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженность более 5 км. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 км, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 км. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости«, — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.


Стоит отметить, что на данный момент в Московской области работают 27 малых, 15 средних и 13 больших лыжных трасс. Кроме этого, десять трасс были сделаны в рамках программы губернатора «Парки в лесу».

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#спорт
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Главную новогоднюю елку страны спилили в городском округе Щелково
11 декабря 2023, 19:45

Фото: Радио 1

Торжественное мероприятие состоялось у деревни Новопареево. Возраст ели, которая украсит Соборную площадь, 84 года. Высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров. Щелково – рекордсмен по количеству выбранных новогодних красавиц, уже в третий раз отсюда отправляется в Кремль главная елка страны.
Событие организовано Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с Правительством Московской области и Администрацией городского округа Щелково.

Фото: Радио 1

«Мы в 24-й раз уже спиливаем новогоднюю елку и отвозим ее на Соборную площадь Московского Кремля. Спасибо всем, кто учавствует в этом мероприятии. Всем зрителям желаю здоровья и успехов в предстоящем году», – поделилися заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами Президента Российской Федерации Анатолий Коччанов. 

Фото: Радио 1

Традиционный отбор елок  начался летом и длился несколько месяцев. В этом году выбор стоял между 30 лесных елей. Специальная комиссия проверяет деревья по строгим критериям. Главные требования к дереву: высота должна быть не менее 25 метров, а возраст – не более 120 лет.

Фото: Радио 1

Также отдельное внимание при выборе уделили внешнему виду елки. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный цвет хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор – возможность удобного подъезда техники к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Впервые в поиске кремлевской елки в Щелково были задействованы спутниковые фотографии.

Фото: Радио 1

«Сегодня мы подготовим и в дальнейшем отправим красавицу-ель в сердце нашей родины, Московский Кремль. Миллионам людей она будет давать ощущение наступающего Нового года и праздника, нести тепло, уют в наши дома, – отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. 
Напомним, что через несколько дней, 13 декабря, главную новогоднюю елку привезут и поставят на Соборную площадь. Настоящую ель там устанавливают с 1996 года. Уже 17 лет, с 2007-го, ее спиливают исключительно из Московской обалсти. 

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#щёлково
#ёлка
#новый год
#кремль
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В Госдуме поддержали проект о запрете вывесок на иностранных языках
Комитет ГД поддержал проект, запрещающий вывески на иностранных языках
11 декабря 2023, 19:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, запрещающего предоставлять на вывесках, витринах и в общественных местах информацию на иностранных языках.
Отмечается, что депутаты, которые внесли документ, выступают за ограничение использования иностранных языков в рекламе, при продаже различной продукции, оказании услуг, в СМИ, при осуществлении градостроительной деятельности и другое. 

Согласно законопроекту, информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна быть представлена на русском языке. Это касается текстов на вывесках, указателях, информационных табличках, знаках. А именно, информации, касающейся льгот, скидок, продуктов, условий оказания услуг и т.д.

Авторы законопроекта подчеркнули, что с принятием нововведения запрещено будет использование таких слов как: «sale», «open», «shop», «coffee», «fresh» и других. 

При этом уточняется, что требования не коснутся товарных знаков, фирменных названий, знаков обслуживания и других ситуаций, которые предусмотрены законодательными актами РФ и ЕАЭС. 

Вместе с тем, законопроектом подразумевается введение запрета на иностранные названия жилых комплексов и населённых пунктов. Также нельзя будет использовать производные от иностранных слов и выражений. 

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#госдума
#законопроект
#русский язык
#ограничение
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Автоэксперт Крохмаль поддержал жёсткие меры к машинам с нечитаемыми номерами
11 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/MushroomsArtSeven

Автоэксперт, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль назвал правильной меру по эвакуации автомобилей с нечитаемыми или закрытыми номерами.
Он отметил, что водители, которые из-за нарушений правил парковки и других пдд закрывают номера для неуплаты штрафов, уже являются потенциально опасными, поэтому заслуживают соответствующих мер наказания.

«Это абсолютно оправданная система. Она себя показала и в других странах мира как эффективная. Если машина с нечитаемыми номерами, значит, она уже представляет угрозу. Нечитаемый номер вводит в заблуждение службы, которые контролируют, мониторят безопасную ситуацию на дорогах», — отметил в беседе с Pravda.Ru Крохмаль.

Кроме этого, он добавил, что если после эвакуации авто водитель в течение некоторого времени не приезжает за машиной, то её нужно утилизировать.

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#пдд
#водитель
#парковки
#рф
#машина
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В Московской области создали первый природно-исторический комплекс
11 декабря 2023, 19:11

Фото: Istockphoto / ilkercelik

На территориях Ленинского городского округа и городского округа Домодедово создадут природно-исторический комплекс «Горковский» площадью более 2 тыс га. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Оно опубликовано на сайте регионального правительства.
Также документ утверждает границы природно-исторического комплекса. Согласно постановлению, площадь охраняемой территории составит 2 216,70 га.
 
Ранее сообщалось, что в ходе обследования в этой зоне подтвердилось местообитание нескольких видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Московской области. Кроме того, в «Горковском» выявлены ценные экосистемы – например, смешанные леса разных типов, луга, растительные сообщества долин малых рек. 
 
Археологи нашли там артефакты дьяковской культуры, селища и курганные комплексы вятичей ХI – ХIII веков.
 
Проект создания природно-исторического комплекса «Горковский» согласовало в июне Министерство природных ресурсов и экологии России.  

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#московская область
#подмосковье
#экология
#природа
#вице-губернатор
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В Электростали ввели режим ЧС из-за перебоев с теплоснабжением
11 декабря 2023, 18:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На территории городского округа Электросталь введён режим чрезвычайной ситуации на фоне систематических перебоев с теплоснабжением. Об этом сообщила муниципалитета Инна Волкова.
«В связи с системной некачественной работой котельной «Восточная» компании АО «ВКС», где постоянно не соблюдается температурный график, в квартиры жителей восточного района не поступает необходимое тепло. Все мероприятия, выполняемые компанией для стабилизации ситуации, результата не приносят. Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Ранее жители города жаловались на очень низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках. В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали. 
 
Причиной такой ситуации была названа нестабильная работа Восточной котельной, которая находится в частной собственности. Она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных жилых домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов.
 
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#электросталь
#тепло
#теплоснабжение
#котельная
#чс
#режим
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
11 декабря 2023, 18:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали. Ранее жители города жаловались на очень низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках.
Причиной была названа нестабильная работа Восточной котельной, которая находится в частной собственности. Она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных жилых домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов.
«Работа различных компаний в системе ЖКХ – очень чувствительная тема. Сегодня я хотел бы обсудить ситуацию, сложившуюся в Электростали с котельной, которая принадлежит частным лицам. От её работы зависит большое количество МКД, порядка 37 тыс жителей. В выходные был сбой, люди обратились с тревогой. Я направил в Электросталь вице-губернатора, чтобы провести все мероприятия по ремонту котельной. Ситуация требует особого внимания – мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфорт жителей», – сказал Воробьёв.
Восточная котельная была построена 1973 году, а 2020-2021 – модернизирована. Собственник, АО «ВКС», оказался не в состоянии обеспечить её надежную работу. В котельной систематически срабатывает автоматика безопасности котлов, нарушена работа теплообменников и вспомогательного оборудования.
«Штаб в Электростали по работе Восточной котельной компании «ВКС» мы провели глубокой ночью. Оперативные решения выработаны до четверга с участием завода МСЗ, областных организаций. Ситуация с отоплением у жителей должна быть решена», – сказал вице-губернатор Евгений Хромушин.
Правительство региона принимает экстренные меры, чтобы вернуть температуру в домах к нормативным показателям. Создан оперативный штаб, привлечены дополнительные специалисты, работают аварийные бригады. 
 
Составлена дорожная карта ближайших мероприятий. Так, 12 декабря котельную планируют остановить на несколько часов, чтобы провести врезку в пароводяной центральный тепловой пункт. Также будут промыты коллекторы.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#котельная
#тепло
#теплоснабжение
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Президент РФ Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке
11 декабря 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин выразил согласие с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.
Один из участников встречи президента с получателями арктической ипотеки рассказал \Владимиру Путину  об идеи увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было купить квартиру большей площади. 

«Согласен. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом», - заявил Владимир Путин.
Сегодня президент Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Архангельскую область, пишет РИА Новости. Путин участвовал в церемонии поднятия флагов на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Во время церемонии Путин заявил о реализации всех планов по строительству подводных и надводных кораблей.

Это первая поездка Владимира Путина после объявления об участии в предстоящих президентских выборах.

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#владимир путин
#квартира
#ипотека
#новости
#общество
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В Киеве затопило две станции метро
В Киеве затопило входы на станции метрополитена «Олимпийская» и «Черниговская»
11 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/Vitaliy Halenov

В Киеве начало затапливать входы на станции метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом пишет украинское издание «Клименко.Тайм».
Ранее украинское издание «Страна» сообщало,что в понедельник после закрытия шести аварийных станций киевского метрополитена у входов образовались огромные очереди. 

На опубликованных изданием фотографиях видно, что на расположенной рядом со входами автостоянке машины стоят в воде, которая доходит до середины колёс. Вода продолжает поступать на станции, расположенные в разных районах города. На фото видно, что на обочинах лежит снег, но сотрудников спецслужб не видно. 

Ранее, в начале декабря, киевские власти сообщали о закрытии шести станций синей ветки метро из-за угрозы затопления. Однако отмечалось, что во время объявления тревоги они будут действовать как укрытия. 

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#киев
#метро
#тревога
#станции
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Замоскворецкий суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу Цветкову
11 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto/Rawf8

Суд отменил арест учёному Александру Цветкову спустя почти год с момента, когда нейросеть посчитала его возможным убийцей трёх женщин.
Mash пишет, что Цветкова задержали16 февраля 2023 года в аэропорту Домодедово. В этот момент он возвращался из экспедиции. Его обвинили в убийствах 20-летней давности и арестовали.

Убийцей его признал искусственный интеллект, который нашёл 55% совпадение лица учёного и фоторобота преступника, составленного 20 лет назад — в 2003 году. Несмотря на алиби, несклонность к насилию и разницу в возрасте.

4 декабря о деле Цветкова сообщили Владимиру Путину во время встречи с членами СПЧ. 11 декабря учёного-гидролога освободили из-под стражи.

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