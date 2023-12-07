Балашихинский горнолыжный комплекс «Лисья гора» дал старт зимнему сезону

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В горнолыжном комплексе в Балашихе «Лисья гора» стартовал зимний сезон, сообщил глава городского округа Сергей Юров. Для катания работают пять трасс и тюбинговый склон.
«Все склоны оборудованы современными подъёмниками и освещены. Есть пять трасс разной степени экстремальности, трасса для самоподготовки и тюбинговый склон с четырьмя дорожками. Трассы соответствуют международным стандартам FIS. Работает прокат. А уверенно стоять на лыжах или сноуборде научат опытные инструкторы», – написал Юров в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что в регион в начале декабря откроют 18 горнолыжных курортов. Уже работают трассы в парке «Волен», горнолыжном клубе Леонида Тягачёва, в парках «Сорочаны» и «Целеево».
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Лора Луганская