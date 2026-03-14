Священник назвал главное заблуждение о Великом посте
Главное заблуждение о Великом посте заключается в том, что он сводится только к пищевым ограничениям. Об этом сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
Бесконечные разговоры о еде в контексте поста могут отвлечь от главного, подчеркнул Береговой. Священнослужитель отметил, что ограничения в еде должны способствовать духовному развитию: чаще участвовать в причастии, посещать службы, помогать нуждающимся и не беспокоить окружающих.
Великий пост в этом году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей).
