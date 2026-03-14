Минздрав: онковакцины в России могут стать бесплатными
Министерство здравоохранения РФ прорабатывает вопрос бесплатного предоставления онкологических вакцин, которые могут войти в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2026 год,. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомственный проект.
На текущий момент рассматриваются три ключевые технологии, среди которых — предназначенная для лечения колоректального рака вакцина «Онкопепт», персонализированная мРНК‑вакцина для борьбы с меланомой и CAR‑T‑терапия, которую применяют при заболевании крови.
Председатель Медицинской палаты Орловской области Владимир Круглый отметил, что реализация программы затронет «несколько тысяч пациентов» по всей стране. Для успешного внедрения вакцинотерапии, как утверждает специалист, потребуется создание дополнительных производственных мощностей, расширение сети центров геномной медицины, а также подготовка квалифицированных онкологов и иммунологов.
Читайте также: