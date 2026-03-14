Сомнолог назвала храп признаком проблем со здоровьем человека
Храп может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, так как он часто является основным и порой единственным проявлением остановок дыхания во время сна. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева, передает 360.ru.
Сомнолог акцентировала внимание на том, что такие остановки дыхания могут быть смертельно опасны. Она подчеркнула, что громкий и регулярный храп может стать причиной не только бессонницы из-за шума, но и тревоги за здоровье близкого человека. Врач пояснила, что часто пациенты обращаются за помощью вдвоем: один страдает от храпа, другой — от бессонницы, так как второй следит за тем, чтобы первый не задохнулся во время сна.
Кроме того, как указала Царева, храп и остановки дыхания во сне негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Это приводит к повышению артериального давления и частоты пульса, что, в свою очередь, может вызвать гипертонические кризы, инсульты и инфаркты.
