Священник Цыпин развеял одно из заблуждений об Иване Грозном

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Отец Владислав пояснил, что по приказу царя состоялся суд над митрополитом, который опричнину и массовые казни при Иване Грозном. Этот неправедный суд лишил митрополита сана и отправил простым монахом в дальний монастырь, где, как принято считать, его убил Малюта Скуратов. Конечно, главный опричник действовал как преданный царский слуга, но доказать, что Грозный дал прямое указание о расправе над неугодным старцем сейчас невозможно, подчеркнул Цыпин. Священник высказал предположение, что Малюта действовал по собственному почину, желая угодить царю. Во всяком случае, его за это убийство не наказали, но и не поощрили, заключил отец Владислав.
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