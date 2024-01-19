В усадьбе Гребнево отреставрируют каретный сарай

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО
«Выданное разрешение предусматривает полный комплекс работ по реставрации каретного сарая и работ по приспособлению здания к современному использованию», — говорится в сообщении.
Владельцами усадьбы Гребнево в одноименной деревне в начале XVIII века стали князья Голицыны. По их поручению в 1817-1827 гг. усадьбы была капитально перестроена по проекту архитектора Николая Дерюгина.
Читайте также:
РПЦ бесплатно передали 7 га земли в Богородском округе
В Дубне планируют благоустроить сквер имени П.А. Журавлёва
«Троица» Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя полгода