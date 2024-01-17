Жители Подмосковья могут посетить выставку «Нестоличные владения князей Юсуповых»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«На выставке представлены редкие фотографии усадьбы, которые Юсуповы заказывали профессиональным фотографам — О. Ренару иВ. Н. Сокорнову. На старинных снимках запечатлены парк, дворец и его интерьеры, окружающие имение пейзажи. Помимо фотографий, в экспозиции представлены фарфоровые тарелки, заказанные Юсуповыми в Мейсене в начале XX века», — рассказали в ведомстве.
Стоит отметить, что попасть на выставку можно будет до 20 марта 2024 года.
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