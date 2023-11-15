Связанный с вором Шакро Молодым экс-следователь был помилован и уехал в зону СВО

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Экс-глава управления Следственного комитета Российской Федерации по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, ранее осужденный за взятку от «вора в законе» Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой, был помилован и присоединился к спецоперации. Об этом сообщил источник из силовых структур столицы России.
«Крамаренко был освобожден из колонии посредством помилования. Он заключил контракт с Министерством обороны России и направился участвовать в специальной военной операции на территории Украины», — сообщил источник в беседе с ТАСС.Читайте также:
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