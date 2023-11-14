Осужденный за убийство Политковской принял участие в СВО и получил помилование

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Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов принял участие в СВО и был помилован, об этом «РБК» сообщил его адвокат Алексей Михальчик.
Напомним, журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 октября. Политковскую застрелили в подъезде её дома на Лесной улице в Москве. Следствие сразу пришло к выводу, что убийство было заказным. Однако, в 2021 году истёк срок давности преступления, а установить заказчиков так и не удалось.
При этом, организатором убийства признали бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова. Как сообщил его адвокат Михальчик, сперва Хаджикурбанов принимал участие в специальной военной операции в качестве заключенного. Но, когда его контракт истёк, то бывший заключённый получил помилование.
После этого Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны и сейчас участвует в СВО как «вольнонаемный военный».
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При этом, организатором убийства признали бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова. Как сообщил его адвокат Михальчик, сперва Хаджикурбанов принимал участие в специальной военной операции в качестве заключенного. Но, когда его контракт истёк, то бывший заключённый получил помилование.
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Евгения Парфентьева