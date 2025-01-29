«Сёстрам по серьгам»: Мосгорсуд разделил квартиру Грачевского между наследниками

Борис Грачевскй и Екатерина Белоцерковская (Фото: соцсети)
Московский городской суд принял решение об удовлетворении исковых требований Екатерины Белоцерковской, Анны Грачевской и двух других наследников создателя знаменитого киножурнала «Ералаш». Признаны их равные права на доли в квартире покойного режиссёра.
Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции (Мещанского районного суда - прим. ред.). В апреле прошлого года Белоцерковской там было отказано в признании права на часть столичной недвижимости продюсер и режиссёра. Ситуация осложнялась тем, что в момент покупки квартиры Борис Грачевский был женат на Анне, с которой они заключили брачный договор, пояснил в беседе с РЕН.ТВ адвокат Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий. Теперь имущество разделено четырьмя равными долями между наследниками.
У Белоцерковской сложились тёплые отношения с Анной Грачевской. Вторая жена режиссёра поддержала её в трудный период жизни. Дочь 38-летней телеведущей также по-доброму общается с четырёхлетним Филиппом — сыном Екатерины и Бориса Грачевского.
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Александр Бойцов