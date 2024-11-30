Мечтает родить ребенка, но судится из-за наследства: как сейчас живет молодая вдова Бориса Грачевского

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Настоящее счастье с третьей женой
До встречи с Екатериной Белоцерковской Борис Грачевский был дважды женат. Первая свадьба режиссера была в 1972 году с Галиной Яковлевной. От этого брака у Грачевского осталось 2 детей: Первенец Максим и дочка Ксения. Борис прожил с Галиной 35 лет в браке, после чего решил расстаться с супругой.
Борис Грачевский и Анна Панасенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Второй женой Грачесвкого стала 24-летняя Анна Панасенко. Их брак продлился с 2010 по 2014 год. От Анны у мэтра появилась дочь Василиса. Журналисты писали, что второй брак отца «Ералаша» распался из-за измен жены.
С Екатериной Белоцерковской Грачевский познакомился на фестивале «Улыбнись, Россия». На тот момент Екатерине было 31 и разница в возрасте с Борисом составляла 35 лет. Но именно она смогла сделать Грачесвкого по-настоящему счастливым.
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
«Я счастлив, потому что у меня потрясающая жена, которая удивительно талантливый человек. Для меня действительно большое счастье каждый день быть с ней», — делился с журналистами Борис Грачесвкий.Через три года после свадьбы супруги приняли решение стать родителями, и 8 апреля 2020 года у них родился сын Филипп. К сожалению, режиссер не дожил до первого дня рождения своего сына и 36-летняя Екатерина оказалась одна с 9-месячным ребенком на руках.
Сложности с наследством
Всего претендентов на имущество создателя «Ералаша» было четверо: супруга Екатерина Белоцерковская и их общий сын Филипп, а также дочь Василиса от второго брака и Ксения от первого. Старший сын не стал вступать в наследство после смерти отца.
Борис Грачевский и Василиса Грачевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В наследственном списке значатся трехкомнатная квартира в Москве, дом за городом и доля в «Ералаше». Все наследники — вдова и дети Грачевского — получили равные доли во всех объектах, кроме квартиры. Это связано с тем, что Борис Грачевский и его вторая супруга Анна заключили брачный договор, но не зарегистрировали его в Росреестре.
С «Ералашем» все оказалось значительно сложнее. Детский юмористический журнал принадлежал Борису Юрьевичу на 49%. Кроме того, при жизни Грачевский взял в долг у своей же компании 10 млн рублей на десять лет под проценты. Так как наследники получают не только денежные средства и недвижимость покойного, но и его долги, Екатерине Белоцерковской и Ксении Грачевской необходимо было выплатить задолженность перед компанией.
Суд постановил, что вдова продюсера и его старшая дочь Ксения обязаны выплатить долг в размере 15 миллионов рублей. Так как у Белоцерковской не было необходимой суммы, вторая наследница решила погасить задолженность в обмен на долю в бизнесе. В ноябре 2023 года дочь мэтра стала совладелицей «Ералаша», ей принадлежит 12,49% бизнеса. Такая же доля досталась Белоцерковской и ее сыну. Но оформление документов еще не окончено. Екатерина, до момента возможности выкупа, отдает свою долю дочери Гречевского, но вот долю сына Филиппа передавать его сестре не хочет.
Как сейчас живет третья жена Грачесвского
Жизнь за городом с уже подросшим ребенком стала не совсем удобной и Екатерина Белоцерковская вместе с сыном переехала в Москву. Кроме того, загородный дом, где Екатерина проживала со своим мужем, был наполнен тяжелыми воспоминаниями.
Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
«У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он. Я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно. В общем, я приняла решение переехать в Москву», — рассказывает Екатерина кориспондентами MK.ru.
Сейчас вдова Грачевского много времени уделяет воспитанию сына и планирует отдать его в еврейскую школу. Вопреки всем слухам о меркантильности брака с Борисом Грачевским, Екатерина остается ему верной. У Белоцерковской есть желание родить дочь покойному мужу. Препятствий для этого нет, его биоматериал хранится в Израиле.
«Это моя история. Если я пойду на это, все увидят», — делится Екатерина Белоцерковская в разговоре Борисом Корчевниковым на канале «Россия».
Читайте также:
«Выкопала яму»: скандальное заявление Поплавской о пропавшей Ахеджаковой, выходка с флагом Украины и страшная болезнь
11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны
«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»