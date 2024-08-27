Таджикистан передал Казахстану полмиллиарда кубометров воды

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Казахстан получил от Таджикистана около 500 млн кубометров воды для полива сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщается на сайте казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.
Уточняется, что с 1 июня текущего года по межгосударственному каналу «Достык» было отправлено 488,6 млн кубометров воды. Примечательно, что это на 40 млн кубометров больше, чем в 2023 году.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан и провел двусторонние переговоры с лидером государства Эмомали Рахмоном. В рамках визита также обсуждалось сотрудничество стран в водной сфере.
Ранее сообщалось, что в рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан и провел двусторонние переговоры с лидером государства Эмомали Рахмоном. В рамках визита также обсуждалось сотрудничество стран в водной сфере.
Ранее сообщалось, что в рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова