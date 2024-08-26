Завершён масштабный капремонт очистных сооружений в Рузе

Криптоинвесторша Юлия Вавилова, которую видели с Павлом Дуровым перед его задержанием в Париже, увела основателя Telegram у венгерской модели 18+ Дианы Бако, на тот момент беременной. Об этом со ссылкой на бывшую Дурова сообщает телеграм-канал SHOT.