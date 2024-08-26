Завершён масштабный капремонт очистных сооружений в Рузе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Эти сооружения улучшат качество коммунальных услуг водоотведения и экологическую обстановку в округе для более 12 тыс. жителей. Сейчас они работают в полном объёме, обеспечивая коммунальной услугой всех потребителей муниципалитета. Теперь это современнейшие сооружения. Нет ни неприятного запаха, ни вредных выделений», – сказал вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.Сейчас специалисты проводят опытную эксплуатацию системы, тестируя очистку сточных вод. Процедура приёмки модернизированного объекта должна начаться до 30 августа.
Новые очистные сооружения рассчитаны на обработку 10 тыс. кубометров сточных вод в сутки.
Капремонт провели в рамках нацпроекта «Экология». Финансирование работ из регионального и муниципального бюджетов превысило 380 млн рублей.
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Лора Луганская