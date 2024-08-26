Огородница из Волоколамска намерена побить рекорд по выращиванию гигантских тыкв

Один из командиров ЧВК «Вагнер» Николай Будько оказался еще одним кавалером шести орденов Мужества. Об этом сообщил «Канал специального назначения» в Telegram. Авторы обратили внимание на награды бойца во время открытия соревнований среди подразделений спецназа «Вызов» в Екатеринбурге.