Огородница из Волоколамска намерена побить рекорд по выращиванию гигантских тыкв

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Дачница из Волоколамского городского округа Елена Шурахова планирует на следующий год вырастить тыкву ещё больших размеров, чем её нынешний овощ-рекордсмен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Гигантскую тыкву Елена вырастила на своём огороде. Уже сейчас она весит более 400 кг, но погода позволяет ей расти и дальше. К осени вес овоща станет гораздо больше.
Идея вырастить огромную тыкву родилась у огородницы ещё зимой. Тогда Елена прочитала о гигантских бахчевых в интернете. Для этого она купила два семечка, из которых получилось четыре ростка. Один из них и стал в итоге рекордсменом.
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Идея вырастить огромную тыкву родилась у огородницы ещё зимой. Тогда Елена прочитала о гигантских бахчевых в интернете. Для этого она купила два семечка, из которых получилось четыре ростка. Один из них и стал в итоге рекордсменом.
«Никто из знакомых такого никогда не видел, впрочем, как и мы сами. Наша тыква стала местной достопримечательностью. Особенно урожай радует детей. Они так и норовят забраться на тыкву и скатиться с неё, как с горки», – рассказала Шарахова.Помимо этого, огородница вырастила пару больших арбузов. Каждый из них весит по 50 кг.
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Лора Луганская