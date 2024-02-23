Такер Карлсон дал комментарий обвинениям против Трампа

На Солнце в ночь на 23 февраля между одним и двумя часами ночи по московскому времени был зарегистрирован крупнейший по силе взрыв в текущем солнечном цикле. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.