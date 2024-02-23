Такер Карлсон дал комментарий обвинениям против Трампа

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа на своей странице в сети X.
Ранее стало известно, что Трамп намерен обжаловать решение судьи не снимать с политика ряд обвинений. Политик планирует использовать юридический иммунитет главы государства.
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Александр Климов