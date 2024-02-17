Нью-Йорский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве

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Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в гражданском мошенничестве и обязанным выплатить $354,9 млн. Также Трампу было запрещено работать в качестве сотрудника или директора любой компании в Нью-Йорке в течение трех лет, сообщает Reuters. Сыновья бывшего президента Дон Трамп-младший и Эрик Трамп должны выплатить по $4 млн.
Адвокат бывшего президента Алина Хабба охарактеризовала приговор как несправедливый. По ее словам, решение суда стало «кульминацией многолетней политически подогреваемой охотой на ведьм». «Дело не только в Дональде Трампе. Если это решение останется в силе, оно послужит сигналом для каждого американца, что Нью-Йорк больше не открыт для бизнеса», – сказала она. Защита планирует подать апеллировать решение.
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Александр Климов