Президент ФРГ уличил Трампа в безответственности из-за его высказываний о России

Фото: сайт Дональда Трампа
Заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о России безответственно и играет на руку РФ, с таким заявлением выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его цитирует N-tv.
Ранее Трамп заявил, что если Россия решит напасть на одну из стран Североатлантического альянса, то он будет «одобрять их (России) делать все, что они, черт возьми, захотят».
По словам главы Германии, Трамп сделал это провокационное заявление в рамках своей предвыборной кампании. Однако, он всё же отметил, что вне зависимости от итогов выборов в США, НАТО необходимо наращивать свой военный потенциал.
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«Эти заявления безответственны и даже играют на руку России. А в этом никто в нашем альянсе не может быть заинтересован», — ответил на слова Трампа Штайнмайер.
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Евгения Парфентьева