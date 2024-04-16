Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон во вторник опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN).
«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!», — написал журналист.
Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении. В следующей публикации американский журналист выложил интервью с журналистом и ведущим радио-шоу Алексом Джонсом.
Ранее бизнесмен, основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам предпринимателя, интервью было заснято, и уже в скором времени его опубликуют.
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