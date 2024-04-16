Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

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Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что водитель-механик одного из медвзводов ВС РФ Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Об этом сообщает «Комосомольская правда».
По словам военкора, Михаил Торгашев, находясь лицом к дрону, закрыл собой раненых военных. Благодаря его подвигу, двое врачей и три штурмовика смогли выжить.
По данным источника, водитель-механик посмертно представлен к званию Героя России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По данным источника, водитель-механик посмертно представлен к званию Героя России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова