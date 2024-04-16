В России предложили заблокировать TikTok

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть возможность блокировки соцсети TikTok в России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ассоциации попросили Роскомнадзор проверить, не нарушает ли социальная сеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ведомство также попросили обратить внимание на то, соблюдает ли TikTok законы в области персональных данных.
В объединении утверждают, что TikTok мешает развитию отечественных платформ, которые пришли на его замену. По данным опроса АППСИМ, 70% респондентов продолжают использовать эту социальную сеть.
Ранее сообщалось, что Киев намеревается заблокировать ряд российских TikTok-каналов. В перечень на данный момент входят 83 TikTok-канала.
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В объединении утверждают, что TikTok мешает развитию отечественных платформ, которые пришли на его замену. По данным опроса АППСИМ, 70% респондентов продолжают использовать эту социальную сеть.
Ранее сообщалось, что Киев намеревается заблокировать ряд российских TikTok-каналов. В перечень на данный момент входят 83 TikTok-канала.
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Екатерина Коршунова