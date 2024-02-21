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Такер Карлсон: Перед интервью с Путиным за мной следило АНБ США

РИА Новости: Журналист Карлсон заявил о слежке за ним со стороны АНБ США
21 февраля 2024, 01:04
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон убежден, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приезжал в Москву, за ним следило Агентство национальной безопасности США. Об этом пишет РИА Новости.
По словам журналиста, интервью готовилось около 2 лет, он никому об этом не говорил, но информацию слили New York Times. Из-за этого интервью могло сорваться: российская сторона предупреждала, что интервью отменят в случае утечки информации, сообщил Карлсон.

«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил — ни жене, ни продюсеру, ни детям… Очевидно, они <...> слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze.


Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

Сам Владимир Путин, отвечая на вопрос, чем он может объяснить такой всплеск интереса к его беседе с американским репортёром, признался, что точного ответа у него нет, однако он может предположить, что люди просто хотят знать правду, хотят услышать не только мнение ангажированных СМИ, но и другое, «с той стороны».

Запись интервью Такера Карлсона с президентом РФ была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров. Основная часть беседы российского лидера с журналистом была посвящена конфликту на Украине и взаимоотношениями России со странами Запада, США и НАТО.

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#интервью
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В Норвегии предложили вручить Маску Нобелевскую премию мира
Daily Mail: Норвежский депутат номинировал Илона Маска на Нобелевскую премию мира
21 февраля 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Член парламента Норвегии Мариус Нильсен выдвинул предпринимателя и визионера, главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска на получение Нобелевской премии мира.
«Множество технологических компаний, которые основал Маск, нацелены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и о космосе. Их деятельность направлена на обеспечение взаимодействия и общения во всём мире», — цитирует Нильсена издание. Парламентарий также добавил, что предприниматель «отстаивает свободу слова и самовыражения в постоянно поляризующемся мире».

Кроме Маска, как пишет Daily Mail, на Нобелевскую премию мира в нынешнем году претендуют также генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины.

Нобелевская премия мира — это награда, ежегодно присуждаемая в Осло Нобелевским комитетом физическим лицам и организациям, которые, по их мнению, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется. Согласно уставу фонда, лауреаты избираются Норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.

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Более 300 дольщиков 10-летнего ЖК-долгостроя в Истре получили ключи
20 февраля 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Большинство дольщиков жилого комплекса-долгостроя «Восточный» в городском округе Истра получили долгожданные квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Сейчас идут подписание документов и приёмка жилья. К этому моменту ключи получили уже 315 дольщиков. Всего же квартиры ждёт 431 человек», – рассказали в ведомстве.
ЖК «Восточный» в Истре начали строить ещё летом 2014 года. Первые дольщики должны был получить квартиры в 2015-м, последние – в 2017 году. Однако из-за финансовых проблем застройщик не выполнил своих обязательств.

В 2019 году возведение объектов было приостановлено, а два года спустя права на достройку передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Возведение объектов завершилось осенью прошлого года.

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#истра
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В Крыму объявили награду за поимку опасного хищника
В Крыму объявили награду за поимку средиземноморского групера
20 февраля 2024, 22:30

Фото: iStock/papa1266

Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко заявил, что за вылов опасного средиземноморского хищника групера будут выплачивать вознаграждения в размере пяти тысяч рублей.
Он рассказал, что рыбаки впервые выловили двух груперов в Черном море у берегов Крыма. «Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет.

«Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия — пять тысяч рублей», — объявил Жиленко.

Он добавил, что групер является опасным хищником и представляет угрозу для местной фауны.

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#премия
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#рыбаки
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Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться, если пол в подъезде повреждён
20 февраля 2024, 22:04

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Ответственность за содержание подъезда несёт управляющая домом организация, сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья. Там рассказали, что делать, если на полу подъезда образовались повреждения.
«Распространённая ситуация – когда в помещениях общего пользования на выложенных керамической плиткой полах образуются повреждения в виде сколов, отсутствия целой или нескольких плиток. В таких случаях жильцам дома необходимо оставить заявку на устранение повреждений на портале Единой диспетчерской службы Московской области», – напомнили в пресс-службе.
Обращение на этот портал – самый оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Житель должен отправить туда заявку с указанием адреса и подробным описанием проблемы. Управляющая организация обязана взять обращение в работу и исполнить заявку в регламентные сроки.

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#подъезды
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Путин призвал улучшить подготовку будущих учителей
20 февраля 2024, 21:48

Фото: сайт Кремля

Президент России считает необходимым улучшить подготовку российских учителей, которые смогут преподавать, опираясь на новые технологии. Об этом он говорил на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта школ.
«Безусловно, нам нужны учителя, способные работать в новой образовательной среде, в таких технологически насыщенных условиях. Преподаватель качественно и основательно должен подходить к этой работе. Поэтому наряду с приведением в порядок наших школ будем заниматься повышением квалификации педагогов», — заявил Путин.

Он пояснил, что для этого будет использоваться не только потенциал профильных ВУЗов, но и классических университетов. В данном направлении предстоит улучшить как предметную, так и практическую составляющую обучения, чтобы будущие учителя смогли преподавать свой предмет, опираясь на новые технологии.

Также президент поручил продумать дополнительные стимулы и мотивацию, чтобы выпускники педагогических университетов приходили работать в школы и видели перспективы для профессионального карьерного роста.

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Продукцию из вторсырья в Московской области производят уже 40 предприятий
20 февраля 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье сегодня уже 40 предприятий производят разнообразную продукцию с использованием вторичного сырья. В регионе активно развивается рециклинг, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Линейка товаров разнообразна – от шариковых ручек до смазочных масел. Особенно важно, что опережающими темпами развивается производство продукции из переработанных строительных отходов, поскольку наше ведомство курирует эту отрасль. Здесь минимальная доля вторичного сырья в составе продуктов доходит до 60%. Это серьёзный результат», – сказал глава Минэкологии региона.
Фирсов пригласил к диалогу производителей, которые уже работают в сфере рециклинга или собираются это делать. Он пообещал, что министерство окажет им всю возможную поддержку.

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Путин поручил оперативно обеспечить школы высокоскоростным интернетом
20 февраля 2024, 21:29

Фото: сайт Кремля

Президент России на совещании по реализации программы капремонта образовательных учреждений поручил оперативно обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом.
По словам Путина, в России необходимо сформировать образовательную среду, которая сможет мотивировать детей идти вперед и стремиться к новым знаниям. Он также напомнил о необходимости дополнительного оснащения кабинетов физики, химии, биологии, информатики. Причем президент отметил, что оборудование должно быть преимущественно отечественного производства.

«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», - сказал российский президент.

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#оборудование
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Программы «Земский доктор/фельдшер» привлекли в Подмосковье более 2,3 тыс. медиков
20 февраля 2024, 21:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в подмосковные деревни и сёла трудоустроились более 2,3 тыс. медиков. В 2024 году в регионе для привлечение медработников по этим программам выделено 241,3 млн рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В Московской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 года и за это время успешно себя зарекомендовали. Благодаря программам в подмосковные деревни и сёла трудоустроились более 2,3 тыс. врачей и фельдшеров», – рассказал Брынцалов.
Он напомнил, что президент поручил продлить обе программы до 2030 года.
«В 2024 году для работы в сельской местности планируется привлечь ещё 210 врачей и 29 фельдшеров. На эти цели предусмотрено финансирование в объёме 241,3 млн рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов», – отметил спикер Мособлдумы.
Размер выплат по программам составляет до 1,5 млн рублей для врачей и до 750 тыс. рублей – для фельдшеров.

Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и обязуются проработать не менее пяти лет в сельской местности. Должности, по которым положена компенсация, можно найти на сайте подмосковного Минздрава.

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно обратиться в отдел кадров медицинской организации.

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#социальная поддержка
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Путин рассказал, сколько школ удалось отремонтировать за последние два года в России
Путин: За два года в России приведено в порядок более четырех тысяч школ
20 февраля 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что за два последних года отремонтировано более четырех тысяч школ и уже порядка1 млн 800 тысяч российских школьников начали учиться в комфортных условиях.
«За два года в России приведено в порядок более четырех тысяч школ. Это означает, что боле 1 млн 800 тысяч российских школьников стали учиться в современных комфортных условиях. Причем особое внимание уделяем развитию материально-технической базы образования в сельской местности», — рассказал Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.

По словам российского президента, именно это и является приоритетом программы. Кроме того, материально-техническая база образовательных учреждений обеспечит российских школьников равными возможностями получения образования.

При этом Путин отметил, что главное не число отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий , в которых детям было бы удобно и интересно учиться. Поэтому, по мнению главы государства, в рамках программы капитального ремонта нужно не только обновлять инженерные системы и внешний облик образовательных учреждений, но и создавать единое пространство обучения.

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