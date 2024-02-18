Путин объяснил ажиотаж во всём мире вокруг его интервью Такеру Карлсону

Фото: РИА Новости/Алексей Кряжев
Президент РФ Владимир Путин объяснил небывалый ажиотаж во всём мире вокруг его интервью, данного американскому журналисту Такеру Карлсону. На взгляд российского лидера, это объясняется желанием людей познакомиться с альтернативным мнением, отличающимся от официальной западной пропаганды.
Запись интервью Такера Карлсона с президентом РФ была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров. Основная часть беседы российского лидера с журналистом была посвящена конфликту на Украине и взаимоотношениями России со странами Запада, США и НАТО.
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Александр Бойцов