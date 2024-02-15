Такер Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Журналист и телеведущий Такер Карлсон выразил восхищение московским метро и, в частности, станцией «Киевская». В отличие от американской «подземки», в метро Москвы он не увидел грязи, граффити, бомжей и наркоманов, подчеркнул Карлсон в соцсети Х.
«Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?», — задался вопросом телеведущий.Ролик он сопроводил музыкой из балета «Раймонда» Александра Глазунова.
Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Москву, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. По его словам, он хотел поговорить с президентом РФ ещё около полугода назад, однако, его попытки реализовать свой проект были заблокированы со стороны правительства США.
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