«Полностью согласен»: Журналист Хинкл подтвердил слова Карлсона о Москве

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«Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город США. Я полностью согласен», — написал Хинкл.
Ранее Карлсон отметил не только чистоту и ухоженность Москвы, но также и её архитектуру, еду и качество услуг.
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