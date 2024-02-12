«Для меня стало шоком»: Карлсон поделился впечатлениями о Москве

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Город Москва произвел на американского журналиста Такера Карлсона шокирующее впечатление, он отметил, что российская столица намного приятнее любого города в США. Об этом он говорил на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел», - рассказал Карлсон.
Он отметил, что в Москве очень чисто. Там красивее и безопаснее, чем в любом американском городе. Журналист также положительно оценил московскую архитектуру, качество еды и услуг, однако подчеркнул, что продолжить жить в США.
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