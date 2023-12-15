Суд вынес приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о ВС РФ

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы режиссёра Ивана Вырыпаева за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что суд признал Вырапаева виновным по статье Уголовного кодекса о распространении заведомо ложной информации о деятельности российской армии. В связи с этим, ему заочно вынесли приговор об отбывании наказания в исправительной колонии общего режима сроком на восемь лет. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в течение четырёх лет.
Режиссёр Иван Вырыпаев с марта по декабрь прошлого года публично распространял в интернете информацию о том, что ВС РФ якобы уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и ликвидируют гражданское население на территории Украины в рамках спецоперации.
Суд заочно приговорил режиссёра, поскольку в настоящее время он находится в международном розыске.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Режиссёр Иван Вырыпаев с марта по декабрь прошлого года публично распространял в интернете информацию о том, что ВС РФ якобы уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и ликвидируют гражданское население на территории Украины в рамках спецоперации.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова