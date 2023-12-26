Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора «Радио Свобода»* Марию Гессен

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора русской службы «Радио Свобода»* Марию Гессен по делу о распространении фейковой информации о деятельности ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в отношении Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу после задержания на территории России или экстрадиции.
В суде добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации о деятельности российской армии по мотивам политической ненависти. Ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
В настоящее время Мария Гессен проживает на территории США. Она была объявлена в розыск.
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В суде добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации о деятельности российской армии по мотивам политической ненависти. Ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
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Анастасия Чинкова