ТАСС: Выброшенного в Кирове кота Твикса ищут уже почти шесть тысяч человек

Фото: РИА Новости
Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса, которого проводница РЖД 11 января выбросила из поезда на железнодорожном вокзале Кирова.
Напомним, ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила из вагона кота, принадлежащего одному из пассажиров, во время стоянки в Кирове.
Кот, который ехал домой после операции на кишечнике, находился в переноске согласно правилам РЖД, однако сумел выбраться из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда. Владелец питомца обратился в транспортную полицию, а также за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей.
Была проведена проверка, в ходе которой было выяснено, что «по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда». Сама опрошенная проводница сообщила, что узнала о коте от других пассажиров, пыталась найти его владельца, но не смогла, предположив, что животное забрело в вагон случайно.
Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.
Ранее в Telegram-канале РЖД сообщили, что компания приносит извинения за произошедшее и уже начала служебное расследование после инцидента. «Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — отметили в пресс-службе.
В свою очередь, в кировском паблике «Zoki cat cafe котокафе Киров» пишут, что животное видели на станции и даже подкармливали, а потом рассказали, что незнакомая женщина забрала кота, но он выскочил из рук и убежал рядом с ТЦ БУМ, который находится у ж/д станции Киров.
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Кот, который ехал домой после операции на кишечнике, находился в переноске согласно правилам РЖД, однако сумел выбраться из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда. Владелец питомца обратился в транспортную полицию, а также за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей.
Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.
Ранее в Telegram-канале РЖД сообщили, что компания приносит извинения за произошедшее и уже начала служебное расследование после инцидента. «Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — отметили в пресс-службе.
В свою очередь, в кировском паблике «Zoki cat cafe котокафе Киров» пишут, что животное видели на станции и даже подкармливали, а потом рассказали, что незнакомая женщина забрала кота, но он выскочил из рук и убежал рядом с ТЦ БУМ, который находится у ж/д станции Киров.
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Артем Путинцев