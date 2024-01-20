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ТАСС: Выброшенного в Кирове кота Твикса ищут уже почти шесть тысяч человек

20 января 2024, 03:30
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса, которого проводница РЖД 11 января выбросила из поезда на железнодорожном вокзале Кирова.
Напомним, ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила из вагона кота, принадлежащего одному из пассажиров, во время стоянки в Кирове.

Кот, который ехал домой после операции на кишечнике, находился в переноске согласно правилам РЖД, однако сумел выбраться из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда. Владелец питомца обратился в транспортную полицию, а также за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей.




Была проведена проверка, в ходе которой было выяснено, что «по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда». Сама опрошенная проводница сообщила, что узнала о коте от других пассажиров, пыталась найти его владельца, но не смогла, предположив, что животное забрело в вагон случайно.

Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.

Ранее в Telegram-канале РЖД сообщили, что компания приносит извинения за произошедшее и уже начала служебное расследование после инцидента. «Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, в кировском паблике «Zoki cat cafe котокафе Киров» пишут, что животное видели на станции и даже подкармливали, а потом рассказали, что незнакомая женщина забрала кота, но он выскочил из рук и убежал рядом с ТЦ БУМ, который находится у ж/д станции Киров.

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#коты
#ржд
#поиски
#животные
#волонтеры
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На базе в Бахрейне столкнулись между собой два британских минных тральщика
20 января 2024, 02:40

Фото: iStock/GenoEJSajko

Два британских минных тральщика столкнулись в гавани на королевской военно-морской базе в Бахрейне, сообщило издание UK Defence Journal.
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. Первый корабль относится к классу Hunt и вступил в строй в 1984 году, а второй является представителем Sandown и несет службу с 1999 года.



«Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено», — ответил на вопрос издания представитель королевских военно-морских сил.

У ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих, написало ранее издание The Telegraph. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.
Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.

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#вмф
#великобритания
#корабль
#столкновение
#происшествия
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В России вынесли первый оправдательный приговор участнику СВО
«Ъ»: В России впервые оправдали обвиняемого в убийстве сослуживца участника СВО
20 января 2024, 02:08

Фото: iStock/AMilkin

В Ростовской области вынесен первый оправдательный приговор участнику специальной военной операции, обвиняемому в убийстве сослуживца, пишет «Коммерсантъ»
41-летнего сержанта-контрактника из Чечни Зайнди Такаева сначала признали невиновным в убийстве 20-летнего дагестанца Магомеда Шахбанова присяжные заседатели, а затем и судья Новочеркасского гарнизонного военного суда освободил его из-под стражи и предоставил военнослужащему право на реабилитацию.

Теперь Такаев, ранее награжденный медалью «За боевые отличия» за «умелые, инициативные и решительные действия при выполнении боевых задач» в ходе СВО, за свое полуторагодовое содержание под стражей может требовать от государства моральную и материальную компенсацию.

При этом, по сообщениям «Коммерсанта», с принятым решением не согласились ни прокуроры и представители потерпевшего. И те, и другие считают, что на присяжных могло быть оказано давление.

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#суд
#приговор
#чечня
#дагестан
#сво
#убийство
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Министр обороны Франции Лекорню заявил о праве граждан страны воевать на Украине
20 января 2024, 00:08

Фото: iStock/SimonLucas

Франция не запрещает гражданам Пятой республики участвовать в украинском конфликте, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI.
По его словам, на территории Украины есть гражданские французы, которые сражаются в украинской военной форме.

«Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. <...> эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — отметил глава военного ведомства Франции.

В пятницу, 19 января, в МИД РФ объявили послу Франции в Москве Пьеру Леви, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа. Также Леви были предъявлены факты увеличения вовлеченности Парижа в конфликт на Украине, ввиду поставок вооружения для ВСУ. Таким образом, Франция становится прямым соучастником украинских преступлений.

При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.

Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.

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#франция
#украина
#наём
#мид рф
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Мошенники грабят жителей Подмосковья под предлогом проверки подлинности банкнот
19 января 2024, 23:02

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с проверкой подлинности наличных денег через мобильное приложение. Злоумышленники звонят жертвам и предлагают им проверить подлинность бумажных купюр.
«Они просят установить на смартфон якобы официальное приложение Центробанка под названием «Банкноты Банка России», но скачать его необходимо по их ссылке. Как только пользователь устанавливает это фишинговое приложение, преступники получают доступ к его смартфону и банковским счетам», – рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Там отметили, что официальное приложение «Банкноты Банка России» действительно существует и доступно на сайте Банка России. Однако оно предоставляет информацию только о защитных признаках банкнот, но не определяет их подлинность.

В ГУРБ посоветовали получившим сообщение от представителя госучреждения, связанного с деньгами, проверять информацию. Для этого нужно найти официальный сайт организации и позвонить по указанному там номеру.

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#мошенник
#гурб
#деньги
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв объявил о решении проблемы всех 117 тыс подмосковных дольщиков
19 января 2024, 22:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проблему обманутых дольщиков в Московской области удалось полностью решить, заявил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, в регионе восстановлены права 117 тыс участников долевого строительства.
«Все 117 тыс обманутых дольщиков Подмосковья, пострадавших в разное время от недобросовестных застройщиков, получили жильё или денежную компенсацию. У нас осталось лишь 100 дольщиков в Одинцове, потому что жители не захотели получать компенсацию, а попросили достроить им дом. Дом мы достроим до конца февраля», – пояснил глава региона в эфире телеканала «Россия».
Он добавил, что при этом остаются такие хлопоты, как благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонты в многоквартирных домах и устранение различных недоделок.

Подмосковные власти продолжают контролировать дальнейшую судьбу сданных долгостроев, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Московская область использовала разнообразные механизмы помощи обманутым дольщикам. В их числе – завершение строительства действующими или привлечёнными застройщиками, финансирование из регионального и федерального бюджетов, предоставление квартир инвесторами. Ещё один инструмент – достройка и выплаты через региональный и федеральный фонды.

Сейчас все проблемные жилые комплексы достроены и введены в эксплуатацию. Подписывать документы и принимать квартиры власти Подмосковья намерены в тесном взаимодействии с застройщиками, инвесторам и Минжилполитики Московской области.

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#дольщики
#долевое строительство
#квартиры
#жильё
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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Глава Дзержинского Шелухин попросился в отставку
19 января 2024, 22:39

Фото: Фотобанк МО

Глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин подал заявление об отставке. Он направил его в Совет депутатов муниципалитета.
В своём телеграм-канале Шелухин пожелал всем удачи и приложил фото заявления.
«Досрочно прекращаю полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области в связи с отставкой по собственному желанию», – сказано в заявлении.
Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года. До этого он временно исполнял полномочия главы Дзержинский с 4 мая – после того, как эту должность покинул Сергей Будкин. До этого работал первым замруководителя областной Госжилинспекции.

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#дзержинский
#заявление
#московская область
#подмосковье
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Стартовавший в Мытищах капремонт детсада завершат к осени
19 января 2024, 21:45

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Капитальный ремонт начался в дошкольном отделении школы №26 в Мытищах, рассчитанном на 255 детей. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В планах – большой объём работы в дошкольном отделении «Дюймовочка». Нужно заменить кровлю, фасад, окна, инженерные коммуникации. Обновим мебель и оборудование. Рабочие уже приступили к демонтажным работам, завершить их планируется к 15 февраля. Летом проведём благоустройство территории», – написала Купецкая в своем телеграм-канале.
Детсад открылся 26 декабря 1979 года и с тех пор в нём ни разу не проводили капитального ремонта. В здании площадью 1 890 кв м размещаются девять групп, в том числе две ясельные. Во время ремонта воспитанники будут ходить в соседние детсады.

Завершить работы планируют в августе этого года.

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В Подмосковье начали капремонт серпуховской и пушкинской и школ

Глава Каширы проверил ход капремонта школы в микрорайоне Ожерелье
#капремонт
#школа
#юлия купецкая
#мытищи
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье к выборам президента начали готовить общественных наблюдателей
19 января 2024, 21:20

Фото: пресс-служба МИСК МО

Стартовала работа общественных штабов по наблюдению за президентскими выборами. Одновременно началось обучение наблюдателей, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Ленинском городском округе провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые станут участниками электоральной кампании. На семинаре выступили опытные наблюдатели, в том числе на прошедшей губернаторской кампании. Были и те, кто займётся наблюдением впервые.
«Мы повторили основы работы наблюдателя, затронули вступившие в силу изменения в избирательном законодательстве. На семинарах также применяется интерактивная программа с разбором возможных правонарушений на избирательных участках. Моделируются действия для нестандартных случаев, которые могут возникнуть в процессе наблюдения», – рассказал член Общественной палаты Подмосковья, руководитель группы по подготовке и координации наблюдателей Сергей Леонов.
Обучение общественных наблюдателей уже прошло в городских округах Коломна, Луховицы, Власиха, Ступино, Балашиха, Кашира, Истра, Чехов, Мытищи, Долгопрудный и других. В ближайшее время семинары планируется провести в Люберцах, Зарайске, Наро-Фоминске, Пушкинском, Фрязин и Шатура.

Во время голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты региона будет работать круглосуточно. Также планируется организовать горячую линию для обращения граждан и фиксации сигналов о нарушениях.

Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.

Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.

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#голосование
#президент
#выборы
#наблюдатели
#обучение
#московская область
#подмосковье
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В России зафиксировали сокращение естественной убыли населения
Росстат: естественная убыль населения в 2023 году сократилась на 19,3%
19 января 2024, 20:34

Фото: iStock/SewcreamStudio

В России на 19,3% сократилась естественная убыль населения. Об этом следует из данных Росстата.
Отмечается, что в январе-ноябре прошлого года убыль населения уменьшилась на 19,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Она составила 438,3 тысячи человек, а годом ранее насчитывала 543,4 тысячи россиян.

Однако за этот период наблюдалось и сокращение рождаемости. Она составила 1 миллион 600,7 тысяч человек, понизившись на 3,0%. Согласно показателям 2022 года число родившихся в России достигло 1 миллиона 741,2 тысяч человек.

Ранее Росстат сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году должна составить 84,5 года. Также в организации добавили, что в 2024 году продолжительность жизни россиян оценивается в 73,1 года.

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#россия
#статистика
#население
#смертность
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