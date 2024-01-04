Подмосковные автоинспекторы вернули хозяевам сбежавшего пса

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Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции вернули семье потерявшегося джек-рассел-терьера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Испуганную собаку заметили инспекторы батальона ДПС во время патрулирования на участке автодороги М-4 «Дон» у деревни Колтово. Пёс метался по проезжей части.
Правоохранители привезли пса в отделение, согрели, накормили и разместили объявление о найденном джек-расселе в соцсетях. Через некоторое время на него откликнулась хозяйка пса.
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«Стражи порядка подъехали к животному и вышли из автомобиля. Собака явно обрадовалась полицейским, подбежала к ним и запрыгнула в патрульную машину» – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.
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Лора Луганская