«Татнефть» подала многомиллиардный иск к «Туполеву»

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Публичное акционерное общество (ПАО) «Татнефть» подало иск к акционерному обществу (АО) «Туполев» и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Арбитражного суда Татарстана.
Отмечается, что заявление поступило в суд 1 ноября. Истцом выступила компания «Татнефть», генеральным директором которой является Наиль Маганов. Дело отнесли к категории экономических гражданских споров.
Издание пишет, что суть исковых претензий не раскрывается. Компании также не комментировали судебные разбирательства.
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