Суд отправил под арест топ-менеджера швейной фабрики Громова по делу «Военторга»

«В регионе более 370 тысяч пенсионеров участвуют в губернаторском проекте "Активное долголетие". Мы постоянно получаем обратную связь от наших долголетов и самым популярным, конечно, являются экскурсионные поездки. Только в этом году свыше 60 тысяч долголетов посетили экскурсии», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.