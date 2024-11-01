Суд отправил под арест топ-менеджера швейной фабрики Громова по делу «Военторга»

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Мещанский районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу менеджера высшего звена Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова.
Это было сделано в рамках уголовного дела в отношении руководства «Военторга» о хищениях при исполнении контрактов для нужд министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости. Громову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Пока что он пробудет под арестом до 30 декабря 2024 года.
Ранее суд также отправил в СИЗО руководителя «Военторга» Владимира Павлова и ещё трёх фигурантов дела — Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили. Следователи считают, что глава и сотрудники «Военторга» вместе с соучастниками продали министерству обороны по госконтрактам большую партию «Армейских несессеров» — наборов, включающих в себя бритвенные и швейные принадлежности, мыло, шампунь, зубную щётку и так далее. По контракту они получили 625 миллионов рублей, завысив фактическую стоимость товаров более чем на 400 миллионов рублей.
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Александр Бойцов