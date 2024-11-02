Военная прокуратура утвердила обвинение в деле полковника Тимофеева о взятке

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Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу полковника Ильи Тимофеева о получении взятки в 3 млн рублей. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Юлия Нитченко в беседе с ТАСС. По ее словам, в ближайшее время все материалы передадут в суд.
Нитченко заявила, что в уголовном деле нет сопроводительных писем, свидетельствующих об отправке дела в Главную военную прокуратуру и обратно на доследование, а также отсутствует обвинительное заключение от 18 июля.
Отмечается, что скоро дело отправят в Московский гарнизонный военный суд. Адвокат подчеркнула, что она будет требовать вернуть уголовное дело на доследование.
Полковника Тимофеева задержали в августе 2023 года по обвинению в получении почти 3 млн рублей взятки, покровительство при исполнении госконтракта с вымогательством денег. По информации следствия, в 2014-2022 годах он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники организацию, у которой не было на это нужной лицензии.
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«Что говорит о фальсификации дела», — утверждает она.
Отмечается, что скоро дело отправят в Московский гарнизонный военный суд. Адвокат подчеркнула, что она будет требовать вернуть уголовное дело на доследование.
Полковника Тимофеева задержали в августе 2023 года по обвинению в получении почти 3 млн рублей взятки, покровительство при исполнении госконтракта с вымогательством денег. По информации следствия, в 2014-2022 годах он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники организацию, у которой не было на это нужной лицензии.
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Данил Пономарев