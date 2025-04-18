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Главная / Новости / Общество/ Телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за хронической болезни

Телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за хронической болезни

Николай Дроздов (Фото: Телеграм @drozdov_official)

Николай Дроздов (Фото: Телеграм @drozdov_official)

Известный журналист и путешественник, многолетний автор и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов страдает хроническим прогрессирующим заболеванием костей скелета. Из-за этого его рост уменьшился на 10 сантиметров.
Медики диагностировали у телеведущего остеопороз ещё пять лет назад, напоминает телеграм-канал Mash. Тогда рост Дроздова был 180 сантиметров, а сейчас — около 170 сантиметров. Это заболевание характеризуется недостатком кальция в костной ткани, из-за чего кости скелета становятся «слабыми» и ломкими. Появляются сильные боли в суставах, судороги в конечностях, начинается резкое снижение роста и веса.

Два года назад легендарный телеведущий сломал сразу семь рёбер, когда неудачно упал возле здания Московского университета. До этого неприятного происшествия он уже ломал позвонки, бедро и ключицу. Врачи рекомендовали Дроздову крайне дозированную физическую нагрузку, специальное питание, а также прописали ему укрепляющую терапию.

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Миронов предложил установить пенсию на уровне цены потребительской корзины
18 апреля 2025, 07:38

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что размер пенсии в стране должен быть не ниже стоимости потребительской корзины.
Миронов одобрил то, что в России с 2026 года пенсию начнут индексировать в два этапа. Однако отметил, что такая мера не сильно повысит доходы пенсионеров, так как официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, намного ниже реального роста цен на продукты.

«Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — считает Миронов.

Он также призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет. При этом, по его мнению, размер пенсии необходимо рассчитывать исходя из стажа, размера зарплаты и условий работы. Пенсия должна быть не ниже 40% от заработка, и только тогда пенсионеры «перестанут выживать на свои пенсии», заключил Миронов.

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В России куриные яйца к Пасхе подешевели на 12,2 процента
18 апреля 2025, 06:17

Фото: iStock/darios44

К Пасхе куриные яйца в России подешевели на 12,2 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
По словам специалиста, подорожание наблюдается среди молочной продукции, цена которой выросла больше всего. Зафиксировано увеличение стоимости сливочного масла и молока на 37,8% и 22,7% соответственно в сравнении с прошлогодними результатами.

«В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%», — рассказал эксперт.

Тренин отметил, что к 2026 году продолжится увеличение стоимости наборов для приготовления кулича и творожной пасхи. При этом темпы роста могут замедлиться, если в стране сохраняться условия стабильности цен.

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В Саратове приостановлена работа аэропорта
18 апреля 2025, 05:55

Фото: iStock/Giorez

В аэропорту Саратова была временно приостановлена работа аэропорта. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — передает Кореняко.

Причиной ограничения является обеспечение безопасности полетов. Сотрудники аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности. О том, что именно стало причиной остановки работы воздушной гавани, не уточняется.

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На Украине сайты оптом распродают российские сим-карты
18 апреля 2025, 04:14

Фото: iStock/Anton Gaev

На украинских сайтах стали оптом распродавать сим-карты российских операторов, предположительно их покупают для мошеннических целей. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — объяснил агентству источник в силовых структурах.

По оптовой цене стоимость одной карты начинается от 150 гривен, что в рублевом эквиваленте составляет приблизительно 300 рублей. Сами продавцы утверждают, что с помощью российских симок можно зарегистрировать QIWI-кошелек, через который мошенники способны выводить украденные средства. К тому же карты позволяют злоумышленникам создать аккаунты в WhatsApp и «Авито».

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На Крымскому мосту перекрыто движение транспорта
18 апреля 2025, 03:06

Фото: iStock/Sergey Denisenko

В ночь на 18 апреля на Крымском мосту было введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом сообщает telegram-канал об оперативной обстановке на дороге.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины введения ограничений не уточняются.

Ранее эксперт заявил о снижении стоимости китайских автомобилей в случае возвращения ушедших с РФ западных брендов. Эта тенденция может наблюдаться и на вторичном рынке. При этом продажи авто из Китая за последний месяц упали на 50%, а за квартал на 32%.

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