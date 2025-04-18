Телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за хронической болезни

Николай Дроздов (Фото: Телеграм @drozdov_official)
Известный журналист и путешественник, многолетний автор и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов страдает хроническим прогрессирующим заболеванием костей скелета. Из-за этого его рост уменьшился на 10 сантиметров.
Медики диагностировали у телеведущего остеопороз ещё пять лет назад, напоминает телеграм-канал Mash. Тогда рост Дроздова был 180 сантиметров, а сейчас — около 170 сантиметров. Это заболевание характеризуется недостатком кальция в костной ткани, из-за чего кости скелета становятся «слабыми» и ломкими. Появляются сильные боли в суставах, судороги в конечностях, начинается резкое снижение роста и веса.
Два года назад легендарный телеведущий сломал сразу семь рёбер, когда неудачно упал возле здания Московского университета. До этого неприятного происшествия он уже ломал позвонки, бедро и ключицу. Врачи рекомендовали Дроздову крайне дозированную физическую нагрузку, специальное питание, а также прописали ему укрепляющую терапию.
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Два года назад легендарный телеведущий сломал сразу семь рёбер, когда неудачно упал возле здания Московского университета. До этого неприятного происшествия он уже ломал позвонки, бедро и ключицу. Врачи рекомендовали Дроздову крайне дозированную физическую нагрузку, специальное питание, а также прописали ему укрепляющую терапию.
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Александр Бойцов