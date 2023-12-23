У телеведущего Николая Дроздова началась ремиссия

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86-летний Николай Дроздов борется с онкозаболеванием. Врачи диагностировали рак предстательной железы.
Shot сообщает, что курсы химиотерапии, препараты, витамины, а также обследования, капельницы и диета. Показатели пришли в норму, прогрессировать болезнь перестала. В данный момент врачи особенно пристально следят за сердцем телеведущего — после пройденного лечения возникли некоторые отклонения.
Как сообщила SHOT супруга Дроздова Татьяна Петровна, Новый год с Николаем Николаевичем встретят вдвоем на даче. Семейная пара будет гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом.
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Как сообщила SHOT супруга Дроздова Татьяна Петровна, Новый год с Николаем Николаевичем встретят вдвоем на даче. Семейная пара будет гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом.
«В этом году обойдемся веточкой, а ёлочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти — много снега», —рассказала супруга телеведущего.Читайте также:
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Мария Фирсова