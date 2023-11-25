Ведущему Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии

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86-летнему ведущему Николаю Дроздову потребовалась помощь врачей.
По данным SHOT, в начале ноября ведущий программы «В мире животных» обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость. Из-за своего состояния ведущий проводил большую часть времени в постели и почти не вставал.
В дневном стационаре Николай Дроздов пробыл один день. Благодаря терапии показатели вернулись в норму. Медики решили отпустить пациента домой.
В начале октября сообщалось, что врачи диагностировали у Николая Дроздова рак предстательной железы второй стадии. В данный момент его лечение продолжается, назначен приём противоопухолевых препаратов. Ведущему рекомендован постельный режим.
Сообщается, что сейчас Николай Дроздов чувствует себя намного лучше, передает всем привет и благодарит за переживания о его здоровье.
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В дневном стационаре Николай Дроздов пробыл один день. Благодаря терапии показатели вернулись в норму. Медики решили отпустить пациента домой.
Сообщается, что сейчас Николай Дроздов чувствует себя намного лучше, передает всем привет и благодарит за переживания о его здоровье.
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Мария Фирсова